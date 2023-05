Scène ouverte, école de musique, chorale, jazz avec Simon Mayas, show « Boulevard des Tubes »… Mâle 61260 Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’Évènement: Orne

– Vendredi 16 juin, à la salle des fêtes de Mâle : scène ouverte, Equinoxe suivi de « Chanson d’occasion ». Buvette et restauration sur place. Ouvert à tous.

– Samedi 17 juin de 16 h à 23 h, au Parc de la Pelzinière au Theil-sur-Huisne : scène ouverte, école de musique, chorale, jazz avec Simon Mayas, show «Boulevard des Tubes»… Buvette et restauration sur place. Ouvert à tous. Mâle 61260 Val-au-Perche Mâle 61260 val-au-perche Val-au-Perche 61260 Mâle Orne Normandie 0237495980 http://www.valauperche.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

