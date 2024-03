Malbrouck au cœur des Jeux – Exposition Château de Malbrouck Manderen, samedi 1 juin 2024.

Malbrouck au cœur des Jeux – Exposition Les valeurs et les symboles de l’Olympisme sont célébrées au travers d’objets historiques et iconiques 1 juin – 29 septembre Château de Malbrouck Billetterie en ligne / achat sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-09-29T17:00:00+02:00 – 2024-09-29T18:00:00+02:00

A côté de l’exposition dédiée à la course à pied inaugurée en octobre 2023, les Jeux Olympiques s’invitent au château de Malbrouck. Les valeurs et les symboles de l’Olympisme sont célébrées au travers d’objets historiques et iconiques : médailles, torches olympiques, affiches, billets et programmes des jeux, équipements sportifs… sont autant d’occasion de se plonger dans la ferveur et la symbolique de cet événement planétaire. Les œuvres de l’artiste Lorenzo Mattotti enrichissent cette présentation et apportent un volet artistique et onirique au parcours de la flamme.

Château de Malbrouck 1 rue du château, Manderen Manderen 57480 Moselle Grand Est 03 87 35 03 87 http://www.chateau-malbrouck.com/dispatch.do [{« type »: « email », « value »: « malbrouck@moselle.fr »}] À l’origine appelé « Château de Meinsberg », il est édifié au début du XVe siècle (1419 – 1434) par le chevalier Arnold VI de Sierck. Son fils Jacques III y est sacré archevêque de Trèves en 1439. Le Château de Meinsberg est donc le centre de gestion de cette seigneurie, là où s’exercent la haute justice et le pouvoir seigneurial d’une famille comtale dont la renommée s’étend de la Lorraine à Coblence. En 1492, à la mort du dernier des fils d’Arnold VI de Sierck, la seigneurie et le Château de Meinsberg passent par héritage à la famille des contes de Sayn, originaires de la région de Coblence, puis aux comtes de Sultz à la fin du XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, le Château de Meinsberg est ravagé par la guerre de Trente ans (1618-1648) et transformé par la suite en exploitation agricole. En 1705, le duc de Marlborough y tiendra un siège durant la guerre de succession d’Espagne, le fameux « Malbrouck » de la célèbre chanson. En 1930, le château est classé au titre des monuments historique, racheté en 1975 par le Conseil Général de la Moselle qui décide de le restaurer en 1988. Cinq tranches de travaux s’enchaîneront de 1989 à 1998, pour redonner vie au Château. Une dizaine de corps de métiers différents se sont relayés pendant près de dix ans, avec parmi eux, de nombreux Compagnons du Devoir.

Toutes les informations collectées à ce jour permettent de penser que le Château de Meinsberg n'est pas véritablement un château fort, forme architecturale qui ne se construit plus en Lorraine depuis le XVe siècle. Même s'il a l'allure d'une forteresse et qu'il peut soutenir de brèves attaques, il apparaît mal adapté aux longs sièges. Le Château de Meinsberg est à l'évidence un château résidentiel mais aussi le symbole de la puissance de la famille de Sierck et de son constructeur le Comte Arnold VI de Sierck.