26 Après une résidence et un concert de sortie d’album « El Grito » (Discos La Chicharra / L’Autre Distribution), le 17 septembre 2021 à l’Espace Julien, La Cumbia Chicharra revient en 2022 sur la scène de l’Espace Julien et donne un grand rendez-vous à son public chéri et au groupe martiniquais Malavoi. Une soirée créole et latine, toute en fusions et en saveurs qui va faire chahuter les coeurs dans l’Espace Julien !



• Cumbia Chicharra

La Cumbia Chicharra entrechoque avec sensualité la cumbia, les rythmes d’Amérique latine, les sons urbains et actuels. Le groupe marseillais assemble ses influences sans frontières. Pour une musique savoureuse et explosive.



Avec ses 8 musicien•ne•s tous multi-instrumentistes, les concerts se transforment vite en cérémonie chaleureuse et sensuelle, orchestrée par leur 9e membre, ingénieur et « metteur en son ».



La Cumbia Chicharra présentera ses nouveaux morceaux qui apparaissent dans son 4e album « El Grito » (Discos La Chicharra / L’Autre Distribution), qui se fait entendre un peu partout dans les playlists et les scènes depuis sa sortie à l’automne 2021.



• Malavoi

Groupe emblématique de la Martinique, dépositaire de la mémoire musicale de l’île, Malavoi est l’un des groupes qui a marqué la scène des Caraïbes de ces quarante dernières années. Sa force est d’avoir réactualisé avec succès la musique traditionnelle martiniquaise (biguine, mazurka, quadrille, etc.) via des apports de salsa, latin-jazz et musique cubaine, l’ensemble étant agrémenté d’une section de violons qui fait toute l’identité du groupe. De 1972 à nos jours, leur succès est indéniable, Malavoi enchaine les hits et leurs albums sont toujours un événement attendu dans le monde entier. Leur musique dispose d’une empreinte qui la rend reconnaissable. Assurément l’un des plus fabuleux groupes issus des Caraïbes.



C’est avec Ralph Thamar, voix des plus grands succès de Malavoi et chanteur phare de la formation, que le groupe revient avec un tout nouvel album sorti en décembre 2020 « Masibol » – « femmes puissantes » en créole -, dédié aux femmes caribéennes mais pas seulement. Il rend hommage à toutes les femmes à travers le monde.

Ce nouvel opus est le deuxième depuis que Ralph Thamar, le chanteur emblématique de la formation durant les années 80, est revenu prendre sa place au sein du groupe.

Une soirée créole et latine, toute en fusions et en saveurs qui va faire chahuter les coeurs dans l’Espace Julien !

