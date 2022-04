MALAVOI + CUMBIA CHICHARRA – Espace Julien L’espace Julien Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

9 mai 2022 ? une rencontre musicale à ne pas manquer entre un des groupes emblématiques de la Martinique et des musiques caribéennes, MALAVOI , et le groupe marseillais CUMBIA CHICHARRA, formation phare de la cumbia et des musiques afro-latines en France. Ce concert exceptionnel est, bien sûr, à ne manquer sous aucun prétexte pour quiconque aime le déhanché, les petits pas et les concerts bouillants ! ? 20h : MALAVOI 21h45 : CUMBIA CHICHARRA Une rencontre musicale à ne pas manquer ! L’espace Julien Marseille 39 Cours Julien – 13006 MARSEILLE Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T20:30:00;2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T21:00:00

