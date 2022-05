Malandain Ballet Biarritz – Soirée de Ballet exceptionnelle en soutien au peuple ukrainien

Malandain Ballet Biarritz – Soirée de Ballet exceptionnelle en soutien au peuple ukrainien, 15 juin 2022, . Malandain Ballet Biarritz – Soirée de Ballet exceptionnelle en soutien au peuple ukrainien

2022-06-15 19:30:00 – 2022-06-15 Les danseurs du Malandain Ballet Biarritz, les danseurs du Kiev City Ballet et la danseuse principale ukrainienne Svitlana Kalashnikova présenteront un programme artistique unique sur la scène du théâtre de la Gare du Midi. Les recettes de cette représentation unique seront reversées à la Fondation de France.

Avec le soutien de la Ville de Biarritz, l’Hôtel Jules Verne à Biarritz, la Fondation de France et l’Académie des Beaux-Arts. Les danseurs du Malandain Ballet Biarritz, les danseurs du Kiev City Ballet et la danseuse principale ukrainienne Svitlana Kalashnikova présenteront un programme artistique unique sur la scène du théâtre de la Gare du Midi. Les recettes de cette représentation unique seront reversées à la Fondation de France.

Avec le soutien de la Ville de Biarritz, l’Hôtel Jules Verne à Biarritz, la Fondation de France et l’Académie des Beaux-Arts. +33 5 59 22 44 66 Les danseurs du Malandain Ballet Biarritz, les danseurs du Kiev City Ballet et la danseuse principale ukrainienne Svitlana Kalashnikova présenteront un programme artistique unique sur la scène du théâtre de la Gare du Midi. Les recettes de cette représentation unique seront reversées à la Fondation de France.

Avec le soutien de la Ville de Biarritz, l’Hôtel Jules Verne à Biarritz, la Fondation de France et l’Académie des Beaux-Arts. mbb dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville