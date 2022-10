Malandain Ballet Biarritz – Noé, 11 août 2023, .

Malandain Ballet Biarritz – Noé



2023-08-11 21:00:00 – 2023-08-11

« À travers le mythe du Déluge, Noé incarne une sorte de rupture dans l’histoire de l’humanité. Résumant le passé et préparant l’avenir, il symbolise la naissance d’un nouveau monde, meilleur que le précédent. Une seconde Création gommant la première altérée par le mal et la défaillance des hommes. Chemin faisant, nous n’embarquerons pas l’intégrale des animaux, juste une humanité en mouvement, figure symbolique et dansante de Noé, nouvel Adam, non pas tiré de la terre, mais de l’eau. » Thierry Malandain

