Malandain Ballet Biarritz – Marie-Antoinette, 21 décembre 2022, .

Malandain Ballet Biarritz – Marie-Antoinette



2022-12-21 20:30:00 – 2022-12-21

Thierry Malandain s’inspire de la vie d’une des plus emblématiques reines de France. A partir de symphonies de Joseph Haydn et Christoph Willibald Gluck, le ballet retrace son parcours, de sa première apparition sur la scène de l’Opéra royal jusqu’au final d’une comédie du plaisir dont l’infortunée Autrichienne était devenue « l’étoile du malheur ».

Désignée comme le mauvais génie du royaume et rendue responsable de tous ses malheurs, avant qu’on emporte son corps sur une brouette, la tête entre les jambes… Marie-Antoinette, sans son insouciance, sans ses réticences à sa fonction de Reine, sans Trianon, sans ses favorites, ses coquetteries, ses diamants, sans les décris de la cour grossis par les pamphlets et les caricatures, sans la Révolution et la croyance que le sang versé concourait au progrès, aurait certainement poursuivi son existence frivole et ne serait pas morte.

Thierry Malandain s’inspire de la vie d’une des plus emblématiques reines de France. A partir de symphonies de Joseph Haydn et Christoph Willibald Gluck, le ballet retrace son parcours, de sa première apparition sur la scène de l’Opéra royal jusqu’au final d’une comédie du plaisir dont l’infortunée Autrichienne était devenue « l’étoile du malheur ».

Désignée comme le mauvais génie du royaume et rendue responsable de tous ses malheurs, avant qu’on emporte son corps sur une brouette, la tête entre les jambes… Marie-Antoinette, sans son insouciance, sans ses réticences à sa fonction de Reine, sans Trianon, sans ses favorites, ses coquetteries, ses diamants, sans les décris de la cour grossis par les pamphlets et les caricatures, sans la Révolution et la croyance que le sang versé concourait au progrès, aurait certainement poursuivi son existence frivole et ne serait pas morte.

dernière mise à jour : 2022-10-10 par