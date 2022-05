Malam / Night Théâtre Garonne, 3 juin 2022, Toulouse.

Malam / Night

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Théâtre Garonne

### Installation performative – Grace Tjang (Ellen Barkey) / Needcompany **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** MALAM / NIGHT : un titre double pour une double expérience. Installation plastique qu’il est possible de visiter librement et spectacle immersif lorsque la chorégraphe s’immisce dans la nuit pour y livrer un solo, vibrant à l’unisson des présences qui l’entourent. Obsédée par la nuit, tourmentée par l’insomnie et inspirée à la fois par ses ancêtres et par le wayang, le théâtre d’ombres javanais, Grace Tjang (Grace Ellen Barkey, née à Surabaya) entre en dialogue avec l’obscurité et invite le public à partager une expérience méditative. MALAM / NIGHT, c’est d’abord une installation plastique, un monde nocturne qu’il est possible de visiter librement, où les images de plantes, d’ombres et de dessins lumineux prennent vie chacune à leur façon, créant un espace ouvert à l’inconnu. C’est aussi un spectacle immersif lorsque la chorégraphe s’invite dans l’installation pour y livrer un solo, vibrant à l’unisson des présences qui l’entourent. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Garonne ](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/malam-night) ### ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 3 juin à 19h * Samedi 4 juin à 17h30 & 20h * Les 3 et 4 juin, possibilité de voir Malam / Night et [Altamira 2042](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/altamira-2042) dans une même soirée, au tarif de 18€. * Ouverture de l’installation 1h avant et jusqu’à 23h

Tarifs : 12€ (1 soirée) / 18€ (2 spectacles)

Culture

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T19:00:00 2022-06-03T20:30:00;2022-06-04T17:30:00 2022-06-04T18:59:00;2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T21:30:00