LA FORÊT ESCARGOT La Forêt Escargot, 2 septembre 2020 12:00, Malakoff.

2 septembre – 24 octobre 2020 Sur place Entrée 3€ / gratuit pour les malakoffiots de – de 25 ans http://www.laforetescargot.com

Une exposition eco-responsable pour les petits et les grands qui voyage à travers la France.

29 street-artistes se mêlent et s’entremêlent pour façonner un escargot géant, sculptent, peignent, fabriquent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Oeuvre collective, certains élaborent l’ossature externe quand d’autres habitent la coquille d’installations sur le thème de la forêt : au détour d’un sentier, surgissent totems, suspensions, souches magiques, arbres et animaux. Les installations communiquent et fusionnent entre elles, dessinant les contours d’un petit monde poétique et indissociable : La Forêt Escargot.

29 artistes à voir et à découvrir : ALEX PERRET, ANIS, BEERENS, BOJAN, DJALOUZ, DOUDOU’ STYLE, DOZE, EVAZESIR, FKDL, HAKIC, IZA ZARO, JIBE, LAPIN MUTANT, MADEMOISELLE MAURICE, MORNE, MOSKO, NOSBE, PHOTOGRAFFEE, REAONE, REMI CIERCO, SHAKA, SHOU VAGABOMBE, SLY2, SNEZ, SWAR, TITIFROMPARIS, VINIE et ANTIFAKTORY, WAYNE, 3615.

ARTSHOP, ATELIERS, BUVETTE, CONCERTS, VERNISSAGES

DES OEUVRES DANS L’OEUVRE

Le public pénètre dans un véritable univers artistique sur mesure, pour découvrir des œuvres reflétant la personnalité de chacun des artistes engagés.​

A l’extérieur, orné d’une couronne dorée, la queue habillée par EvazéSir et la coquille peinte de Michael Beerens. Par sa tête illuminée de phares de voitures, le visiteur entre et découvre une vaste forêt, et déambule devant un totem gigantesque de Nosbé aux allures animales, vers la douceur d’une pluie de suspensions florales lumineuses de Mademoiselle Maurice, au rêve dame nature imaginée par Vinie.

Au détour d’un arbre d’Anis, le visiteur pourra se reposer dans les bras du panda de Doudou’Style, admirer les girafes de Mosko, contempler la machine spacio-temporelle de Wayne et découvrir les araignées géantes de Swar.

A l’image de la spirale de l’escargot, de manière continue et infinie, le spectateur est immergé dans la forêt, passant d’un univers à l’autre.

DANS LE RESPECT DE LA NATURE

A l’instar de l’escargot qui vit en osmose avec la forêt, la Forêt Escargot a été pensée dans le respect de l’environnement. Nous avons pour cela favorisé le réemploi de matériaux et déniché de nombreux trésors.

Une estrade en polystyrène renaît sous forme de grande araignée, des phares de voiture deviennent les antennes lumineuses de l’escargot. Nous réutilisons tous les matériaux possibles: bois, mobilier, PVC, ferraille… le tout issu d’évènements éphémères, de déménagements, de déchetteries, ou bien trouvés en bas de la rue. ​

En arpentant La Forêt Escargot, née des rebuts de la consommation urbaine, les visiteurs, enfants comme adultes, pourront s’interroger sur le devenir de nos déchets, comprendre que le beau n’est pas indissociable du neuf, et ainsi reconsidérer les objets en fin de vie qui se trouvent autour d’eux, comme des ressources, et non plus comme des simple déchets.

Nous proposons les activités suivantes aux familles, qui peuvent s’inscrire sur notre site internet :

VISITES GUIDEES (1h) 10 € adultes / 6 € – de 25 ans

La Forêt Escargot c’est avant tout une aventure humaine. Des artistes unis pour rendre hommage à la nature, se servant de l’art comme vecteur de communication.

Nous avons pour cela imaginé une promenade en forêt. Suivez le guide, et pénétrez au plus profond des secrets de notre gastéropode , de la genèse du projet à la naissance de l’escargot: anecdotes de créations, disciplines street art, matériaux de remploi, décryptage des œuvres. Un voyage enchanté qui invite petits et grands à réfléchir sur les enjeux environnementaux actuels, dans un univers poétique haut en couleurs.

FORMULE VISITE GUIDÉE + GOÛTER tous les dimanches (1h30) 10 € par personne

Faites découvrir à vos enfants les coulisses de la Forêt Escargot. Collation en fin de visite.

DÉROULÉ

Parcours pédagogique avec les enfants :

• Présentation du street-art

• Sensibilisation à l’environnement

• Jeux d’observation

• Echanges/Temps libre

FORMULE ATELIER CRÉATIF + GOÛTER (1h30) tous les mercredi (1h30) 10 € par personne

Faites découvrir à vos enfants une des techniques de street art pratiquées par les artistes de la Forêt Escargot. Matériel fourni et collation en fin d’atelier.

Thématiques proposées : Origamis, pochoirs, peinture, collages, customisation, etc …

(selon programmation)

La Forêt Escargot place du 11 novembre 1918 92240 Malakoff 92240 Malakoff Hauts-de-Seine

