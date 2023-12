Malaise dans la police : enquête choc de Vincent Nouzille Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 11 janvier 2024 19:00, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

Dans le cadre du cycle « Un monde d’actualités », Vincent Nouzille, journaliste indépendant et auteur s’entretiendra avec Sophie Lombard, de la librairie d’Odessa.

Vincent Nouzille, journaliste d’investigation indépendant et réalisateur de télévision (« 13 novembre, l’audience est levée ») a pu accéder à des documents confidentiels, des rapports enterrés et recueillir des témoignages. La place Beauvau est une véritable poudrière, son livre « Le côté obscur de la force« , paru en octobre aux éditions Flammarion enquête sur les dérives du Ministère de l’Intérieur et de sa police.

Une séance de dédicaces aura lieu après la rencontre. Un comptoir de vente sera assuré par la Librairie d’Odessa

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/malaise-dans-la-police-enquete-choc-de-vincent-nouzille

©-Astrid-di-Crollalanza