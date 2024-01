The Boys Friends Mâlain, vendredi 12 janvier 2024.

Mâlain Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12

fin : 2024-01-12

C’est armé de trois guitares, trois voix et de percussions que ce groupe atypique revisite les tubes des 50’s, 60’s et 80’s, mais aussi les morceaux les plus ringards des anne´es 90 et 2000.

Jazz, Blues, Folk, Rock, Bossa, etc. il y en aura pour tous les gou^ts ! Bonne Humeur et Harmonies vocales sont au rendez-vous.

.

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-04 par COORDINATION CÔTE-D’OR