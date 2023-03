14ème Foire des Sorcières, 3 juin 2023, Mâlain Mâlain.

2023-06-03 10:00:00 – 2023-06-04 20:00:00

5 5 EUR Samedi 3 & dimanche 4 juin 2023 de 10h à 20h, à Mâlain

Pour cause de crise sanitaire, les Sorcières on décalé, l’an dernier, leur célèbre foire d’une année et pour reprendre le rythme des années impaires et elles reviennent cette année sur leurs balais. Les chaudrons chauffent déjà pour revenir et organiser leur XIVème foire.

L’ événement est un succès populaire et attendu !

Au programme de la XIVe foire des Sorcières de Mâlain :

Durant ce week-end festif, les activités seront nombreuses et variées. Les spectacles renouvelés surprendront le public avec :

La déambulation de troupes de personnages fantastiques accompagnées de groupes de musique inédits.

Un marché artisanal d’une centaine d’exposants, avec de nouveaux produits et créations en lien avec la nature, la magie et le fantastique.

Des spectacles de théâtre, de musique, de danse, des échassiers, des marionnettistes et un bar animé [nouveauté].

Différents points de restauration et de buvette avec encore plus d’espace pour se laisser aller à ripailler et se prélasser.

Des visites du château médiéval avec un accès libre.

Le tarif de la foire est de 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

A noter : l’entrée est interdite aux animaux de compagnie.

sorcieresdemalain@gmail.com

