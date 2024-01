Soirée concert « Live In Mâlain » Mâlain, samedi 10 février 2024.

Live in Mâlain est de retour. Rendez-vous le samedi 10 février à 19h pour une soirée concert avec 3 groupes et 3 ambiances des titres revisités avec « Plan B », du rock aux sons rocailleux avec « Decade of Collapse » et un mix électro avec « Misfit ». Buvette et foodtruck (burger, frites, hot-dog). Réservation repas recommandée au 07.67.08.28.70.

PLAN B

Plan B, s’il en avait été autrement, si les chansons que vous croyez connaître n’étaient pas celles qu’elles sont, si l’on changeait l’ordre des choses… une aventure musicale proposée par Fanny Sauvin, Anna Robert, Hervé Coeffet, Hervé Frigiolini et Alain Douhéret.

DECADE OF COLLAPSE

La fin du monde est proche…!

Ce serait compter sans ces trois olibrius, tout droit sortis d’un film des frères Cohen où humour et tragédie se côtoient autour d’un seul but, vous faire vibrer le temps d’un concert, aux sons rocailleux d’une guitare saturée, à l’énergie d’un batteur sur hélices, d’un bassiste plus doux que la mousse d’une bonne bière et à la suave mélopée d’un druide intra-terrestre. Gens de la vallée, soyez prêts, ça va bouger!

MISFIT

C’est au début des années 2000 que Misfit commence à mixer aux côtés des protagonistes de la scène électro locale (RISK, Teknet, Pollen…). Du mix électro, live, tout à Km0. On va faire chauffer le dancefloor.

Salle des fêtes

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



