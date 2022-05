Malagar Autrement – Lectures dans le parc

Malagar Autrement – Lectures dans le parc, 5 juin 2022, . Malagar Autrement – Lectures dans le parc

2022-06-05 11:30:00 – 2022-06-05 13:00:00 6 EUR Pour ce rendez-vous Malagar Autrement, la voix de François Mauriac résonne dans le parc de Malagar. Une visite guidée d’un autre genre, pensée comme une parenthèse pour se laisser porter par quelques lectures choisies. Sur réservation. Pour ce rendez-vous Malagar Autrement, la voix de François Mauriac résonne dans le parc de Malagar. Une visite guidée d’un autre genre, pensée comme une parenthèse pour se laisser porter par quelques lectures choisies. Sur réservation. +33 5 57 98 17 17 Pour ce rendez-vous Malagar Autrement, la voix de François Mauriac résonne dans le parc de Malagar. Une visite guidée d’un autre genre, pensée comme une parenthèse pour se laisser porter par quelques lectures choisies. Sur réservation. Domaine de Malagar dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville