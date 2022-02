Maladie d’Alzheimer : on en parle Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 16 février 2022, Albi.

Elle touche aujourd’hui en France environ 900 000 personnes. Les chiffres ont même tendance à augmenter en raison notamment d’un meilleur dépistage et d’un diagnostic plus précis. Si des facteurs déclencheurs ont été identifiés comme l’hypertension et le diabète, la maladie reste encore malgré tout difficile à appréhender du fait qu’elle est évolutive et présente différentes caractéristiques (perte de la mémoire immédiate, de la parole, de l’orientation…). « La maladie d’Alzheimer fait peur car il n’y a aujourd’hui pas de moyens de la guérir, même si la recherche se poursuit pour mieux la comprendre et la traiter », reconnaît Emmanuelle Gillot, vice-présidente de l’association France Alzheimer 81. « Même si on ne sent pas concerné, il est utile d’en parler sereinement avant d’y être éventuellement confronté. » Ce sera notamment l’objet de la conférence organisée le 16 février prochain à la salle Arcé. « Elle sera l’occasion de présenter évidemment la maladie d’un point de vue clinique, mais aussi d’écouter quelques témoignages qui ne manqueront pas de sus-citer l’échange », note Gilbert Hangard, adjoint au maire délégué à la santé. **En parler pour éviter l’isolement et l’épuisement** Plus la prise en charge est rapide, mieux on peut appréhender la maladie et s’y adapter. L’important est d’en parler, de mettre à plat les problèmes et de dédramatiser », insiste Emmanuelle Gillot. L’antenne albigeoise de France Alzheimer Tarn a pour but d’accompagner justement les familles et les malades, d’abord par de l’information. « La maladie est un sujet tabou et isole les personnes concernées. Elle est anxiogène pour l’aidé et douloureuse pour l’aidant qui peut vite s’épuiser », complète Martine Granelet, secrétaire à l’association. France Alzheimer intervient pour écouter, mais aussi former les aidants familiaux. Elle peut aussi les orienter vers des structures d’accompagnement. Beaucoup de familles ne savent pas, par exemple, que des équipes spécialisées peuvent venir à domicile pour effectuer un premier bilan et donner des conseils pour vivre au mieux le quotidien. « Il existe ainsi des moyens de vivre la maladie moins mal que ce que l’on pense. Dans un premier temps, il est déjà conseillé de regarder ce qui fonctionne encore », note Emmanuelle Gillot. « Certaines choses devront être faites autrement pour assurer autant que possible une autonomie du malade. L’idée est de faire avec et non pas à la place. » La Ville d’Albi a adhéré à la démarche « Ville Aidante Alzheimer » et affirme sa volonté à faciliter la connaissance et le déploiement d’actions en faveur des personnes malades et de leurs familles.. Contact utile France Alzheimer 81 tient des permanences au CCAS de la Ville d’Albi [[francealzheimertarn@gmail.com](mailto:francealzheimertarn@gmail.com)](mailto:francealzheimertarn@gmail.com) – [www.francealzheimer.org](http://www.francealzheimer.org) – 06 52 36 77 39 À noter Permanences à Albi le mardi matin et sur RDV. Animations : cafés mémoire, formations des aidants familiaux, groupes de parole, entretiens individuels, etc. Bénévolat L’association recherche des bénévoles pour accompagner les aidants et animer certaines actions comme le café mémoire ou les moments de convivialité entre aidants et aidés. C’est tous les troisièmes mercredis du mois. D’autres conférences sont d’ores et déjà prévues pour informer le public sur différentes thématiques relatives à la santé. La Ville d’Albi, intégrée au réseau des Villes santé de l’OMS, se doit à la fois d’accompagner les acteurs de la santé dans leurs missions, mais aussi de proposer aux Albigeois de quoi être bien informés pour rester en forme.

