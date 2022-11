Antonio Lizana Malacrida, 18 novembre 2022, Pélissanne.

Antonio Lizana Vendredi 18 novembre, 20h00 Malacrida

Gratuit sur réservation auprès de l’Office du Tourisme de Pélissanne

♫♫♫

Malacrida 6430 Avenue Saint-Roch, 13330 Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Antonio Lizana est l’un des représentants les plus célèbres du nouveau Flamenco Jazz originaire du sud de l’Espagne. A 34 ans, Antonio Lizana a déjà reçu deux Grammys. Saxophoniste de jazz, chanteur de flamenco, son spectacle est comme un « voyage à couper le souffle des racines du flamenco au jazz contemporain », le tout rythmé par ses paroles émouvantes qui apportent des messages d’optimisme et de sincérité à un public le plus large possible. Pour l’occasion il s’est entouré des meilleurs musiciens de la scène madrilène et expose un monde, qui passe de Madrid à New York, porté par le jazz de ses ainés. Il dévoile maints paysages sonores aussi chaleureux que jubilatoires, où le Neo Soul, l’afro, la pop, et l’improvisation sont battus par un même vent, conducteur : l’alma du flamenco.

Une soirée avec le soutien du Département des Bouches du Rhône et de la Ville de Pélissanne.

Dans le cadre des Capitales départementales de la culture 2022.

Antonio Lizana : chant, saxophone

Daniel Garcia Diego : piano, chœurs

Arin Keshishi : basse électrique, chœurs

Shayan Fathi : batterie

El Mawi : danse, chœurs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:00:00+01:00

2022-11-18T22:00:00+01:00