Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le lundi 4 avril à 19:19

Créé à l’initiative de Christophe Gellon, Malacca réunit chorégraphes et danseurs pour une représentation unique. Les artistes parisiens Slate Keller Hemedi et la compagnie Brainstorm s’associent à la compagnie Voltaïk pour une septième édition à la chorégraphie urbaine, visuelle et haute en couleurs. Slate est issu de la culture électro, née dans les soirées clubbing en région parisienne dans les années 2000 ; une danse qui mêle jeu de jambes et jeu de bras, au rythme de la musique électro-house. Brainstorm est une compagnie à l’univers très visuel, à la recherche de l’intelligence et de la qualité du mouvement. Originaires du hip-hop et désireux de casser les codes, ses chorégraphes mettent la danse au service de l’inspiration pure et simple. Ensemble, ils transmettent leurs répertoires à des danseurs issus d’horizons variés, mêlent leurs univers et portent au plateau un Malacca puissant et entraînant Compagnie Voltaïk – Compagnie Brainstorm – Slate Keller Hemedi Avec le soutien de Pôle en Scènes. Dans le cadre de Chaos Danse 2022

Malacca est de retour ! Exceptionnellement, cette création danse hip hop one shot singulière et éphémère revient pour une seconde représentation.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T19:19:00 2022-04-04T20:30:00