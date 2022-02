« Malabar » à l’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

« Malabar » à l'Alambic des Arts L'Alambic des Arts 91, rue Lutter Sondersdorf Villeneuve-de-Marsan

2022-03-12

Malabar, c'est l'histoire singulière d'un cheval, Malabar, un des principaux personnages de la Ferme des animaux, le fameux pamphlet écrit par George Orwell en 1945. C'est l'histoire d'un espoir, d'un rêve de liberté. La croyance dans un monde meilleur à venir. Au final, il ne restera que la description méthodique de ce rêve déchu et anéanti par la soif de pouvoir et de domination d'une caste. Nous assisterons à l'irrémédiable basculement du rêve vers le cauchemar. Insidieusement. Petit à petit. Sans qu'on y prenne garde.

