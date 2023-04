Mala – danse, musique et poésie ! Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mala – danse, musique et poésie ! Théâtre Mandapa, 2 avril 2023, Paris. Le dimanche 02 avril 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

Mala de la Compagnie Prana. Mêlant danse, musique et poésie dans un espace intimiste et visuel, Mala est tout autant une expérience qu’un spectacle où les sens flattés renforcent les uns et interrogent les autres… Alors que la création chorégraphique Mala* s’élabore, Brigitte Chataignier invite les mots de Zéno Bianu et les sonorités de Jean-Christophe Feldhandler au plateau du Mandapa. Pistes inédites, transversalités mouvantes : une expérience rare, au plus près de soi. Mala est une création en cours de la Cie Prana Brigitte Chataignier, danseuse et chorégraphe, figure connue du Mohini Attam, la danse du Kerala (Inde du Sud), co-fonde la Cie Prana à Rennes en 1995. Elle crée plusieurs pièces contemporaines (Gopika, Gangâ, Un Tracé, Bhopal Blue…). Elle travaille depuis 20 ans avec Zéno Bianu, poète, dramaturge, essayiste et traducteur qui est l’auteur d’une oeuvre foisonnante, publié notamment aux éditions Gallimard – interrogeant la poésie, le théâtre, le jazz et l’Orient. Jean-Christophe Feldhandler est musicien, percussionniste et compositeur. Il partage son travail entre le répertoire du 20ème siècle et notamment la musique américaine avec John Cage et ses créations musicales pour différents projets : théâtre, danse, cirque, opéra. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/mala 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/mala

