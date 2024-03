Mal de caña (Les maux de la canne à sucre) Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux, lundi 8 avril 2024.

Mal de caña (Les maux de la canne à sucre) Cycle de cinéma : Les Transatlantides- La troisième racine africaine, en VOSTFR. Documentaire sur les plantations de canne à sucre en République Dominicaine et l’exploitation des travailleurs haïtiens Lundi 8 avril, 18h00 Instituto Cervantes de Bordeaux Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T18:00:00+02:00 – 2024-04-08T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-08T18:00:00+02:00 – 2024-04-08T19:30:00+02:00

Lorsque le mari de Maria est décédé, on lui a dit qu’elle devait quitter la plantation ou occuper le seul emploi disponible : couper et cultiver la canne à sucre. Elle a décidé d’accepter le travail proposé par la compagnie en échange d’un maigre salaire et d’une petite cabane où elle vit avec ses cinq enfants. Elle a ainsi accepté une vie de précarité sans électricité, sans eau potable et sans assainissement. C’est ainsi que des milliers de personnes sont prises au piège d’un système qui les prive de tous les services de base et les dépouille de leurs droits civiques, les maintenant dans une vie de misère.

Les vastes étendues de canne à sucre de la République dominicaine offrent ce traitement à des milliers de travailleurs haïtiens. Certains luttent pour partir – comme la fille de Maria, qui a peu de chances de trouver un emploi dans les hôtels de la côte. D’autres sont contraints de partir, comme Leidy et son jeune fils, lorsque son mari est licencié après avoir vécu et travaillé toute sa vie en République dominicaine. D’autres encore, comme Yudelka ou Telemín, s’organisent et tentent de changer les conditions de vie dans lesquelles ils sont tous plongés dans les champs de canne. Ils sont un frein à la bonne marche de la multinationale.

Instituto Cervantes de Bordeaux 57 cours de l’Intendance Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine