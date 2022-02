MAL BARRÉ Octon Octon Catégories d’évènement: Hérault

Octon

MAL BARRÉ Octon, 18 février 2022, Octon. MAL BARRÉ Octon

2022-02-18 14:00:00 – 2022-02-18 18:00:00

Octon Hérault Utilisant ses matériaux favoris (peinture, argile, textiles, métaux…), le plasticien Tanguy Flot s’est saisi du contexte de la pandémie pour nous en livrer sa chronique, parfois amère et désenchantée, mais aussi empreinte d’espoir. Un « journal » coloré, facétieux, donnant libre cours à son tempérament de révolté. Sortir de son confort, se mettre en danger, interpeller, tel est le langage par lequel, dans un alphabet de toiles inédites, Tanguy Flot s’adresse à nous. Une exhortation à nous projeter vers le « monde d’après ».

Vernissage le vendredi 18 février à 18h, puis exposition visible les samedis et dimanches de 14h à 18h.

Exposition proposée par le P.A.R.C. Utilisant ses matériaux favoris (peinture, argile, textiles, métaux…), le plasticien Tanguy Flot s’est saisi du contexte de la pandémie pour nous en livrer sa chronique, parfois amère et désenchantée, mais aussi empreinte d’espoir. Un « journal » coloré, facétieux, donnant libre cours à son tempérament de révolté… +33 4 67 96 08 52 http://www.vam-octon.org/ Utilisant ses matériaux favoris (peinture, argile, textiles, métaux…), le plasticien Tanguy Flot s’est saisi du contexte de la pandémie pour nous en livrer sa chronique, parfois amère et désenchantée, mais aussi empreinte d’espoir. Un « journal » coloré, facétieux, donnant libre cours à son tempérament de révolté. Sortir de son confort, se mettre en danger, interpeller, tel est le langage par lequel, dans un alphabet de toiles inédites, Tanguy Flot s’adresse à nous. Une exhortation à nous projeter vers le « monde d’après ».

Vernissage le vendredi 18 février à 18h, puis exposition visible les samedis et dimanches de 14h à 18h.

Exposition proposée par le P.A.R.C. Octon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Octon Autres Lieu Octon Adresse Ville Octon lieuville Octon Departement Hérault

Octon Octon Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/octon/

MAL BARRÉ Octon 2022-02-18 was last modified: by MAL BARRÉ Octon Octon 18 février 2022 Hérault Octon

Octon Hérault