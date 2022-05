Mal-aimés, mal-connus Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Tous mobilisés en faveur des mal-aimés, mal-connus avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Apprenons à observer et à comprendre ces espèces à mauvaise réputation qui ont pourtant un rôle très important à jouer dans la biodiversité. Atelier d’échange pour enfants et adultes.

Gratuit, sur inscription

Temps d’échange autour des espèces mal-aimées Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

