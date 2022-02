Makthaverskan • Unspkble • Fleur du Mal / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 15 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 15 juin 2022

de 19h00 à 23h30

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

MAKTHAVERSKAN

(Post-punk – Suède)

“C’est lorsque Broder Daniel splitte en 2008, que deux jeunes suédois de Göteborg décident de fonder Makthaverskan pour que “l’esprit de cet emblème de la scène alternative suédoise perdure”.

Hugo Randulv (guitare) et Andreas Wettmark (batterie) sont rapidement rejoints par Maja Milner au chant et Irma Krook à la basse. De cette union nait un premier album éponyme dès septembre 2009 chez Luxury. Au programme, une ambiance Post-Punk teintée d’une Pop très 80’s.”

UNSPKBLE

(Post-punk – Montpellier, FR)

Unspkble est un groupe de post-punk créé par Greg Reju (Basse) et Dion Lax (Chant) en Février 2019 à Montpellier. Après avoir officié dans bon nombre de formations punk DIY parisiennes durant les 25 dernières années (Seanews, Do You Compute, Ultracoït, Customers, Crippled Old Farts…), Greg souhaite revenir à ses premiers amours musicaux et rencontre le très british Dion, qui s’impose comme son partenaire vocal idéal, tous deux ayant été bercés par les mêmes sonorités 80s. Rejoints par Gom Pilote à la guitare (Between The Zones) et Seb Dodus à la batterie (Pord, Showl), le quatuor propose un Post-punk intense, taillé pour les scènes de toute forme, qui lorgne avec passion vers la New wave, la Cold wave, et parfois même le Noise rock.

https://unspkble.bandcamp.com/

FLEUR DU MAL

(Fench Nu Gaze – Shore Dive Records – Paris, FR)

Projet formé en 2019 par deux musiciens de la scène indie-rock parisienne, Fleur du Mal mélange chanson pop, shoegaze et post-metal, avec des influences aussi diverses qu’Etienne Daho, Slowdive ou Godflesh. Après deux EPs réalisés en duo, Fleur du Mal est désormais un vrai groupe de quatre musiciens. C’est dans cette formation qu’il jouera sur la scène du Supersonic des chansons de son premier album, Spleen III, à paraître le 17 juin chez Araki Records et Atypeek Music”.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

