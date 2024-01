Makoumè Superstar, le spectacle de Noam Sinseau qui vogue entre humour et poésie Théâtre La Nouvelle Seine Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

15 euros

Noam Sinseau vous invite au cœur d’une véritable masterclass où il vous dévoile ses secrets pour devenir une Superstar.

Une ôde à la résilience qui vogue entre humour et poésie afin de retracer son parcours de la Martinique à Paris, du placard à la vie ou encore de la joie à la calvitie (ou l’inverse). Dans ce premier spectacle Noam casse les barrières du stand up, du genre et de tout ce qu’il peut casser d’ailleurs… une chose est sûre, c’est qu’il n’en est pas désolé !

Qui est Noam Sinseau ?

Originaire de la Martinique, Noam pose ses valises à Paris en 2016 afin de poursuivre des études de commerce. Très vite, il découvre l’univers du voguing et en deviendra l’une des personnalités phares, faisant de lui, aujourd’hui, la Mother de la Kiki House of Savage.

Le standup n’arrive qu’en 2019, à la Nouvelle Seine où il fera ses débuts lors d’un plateau organisé par le magazine Madmoizelle. Depuis, Noam a su créer un réel univers autour de lui, n’hésitant pas à casser le schéma traditionnel de la pratique en y apportant de la poésie et du voguing.

Théâtre La Nouvelle Seine 3, quai de Montebello 75005 Paris

Contact : https://lanouvelleseine.com/events/noam-sinseau-dans-makoume-superstar/

© Noam Sinseau Makoumè Superstar, le premier spectacle de Noam Sinseau