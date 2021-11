Roubaix La Banque de France Nord, Roubaix Makoto San La Banque de France Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Banque de France, le dimanche 30 janvier 2022 à 19:30

MAKOTO SAN ———- Un instrumentarium en bambou unique au monde, des percussions d’asie, le son de la terre fondu dans les machines électroniques. **Makoto San** façonne un monde transcendantal et spectaculaire, une invitation au voyage et à l’hypnose mais aussi à la frénésie et l’exaltation. Un plongeon dans la profondeur du bambou, la délicatesse des Angklungs, la noblesse du Gendèr, la puissance des Taikos… La vibration et l’énergie brute que dégage cette graminée laisse des marques. [https://youtu.be/dhqmxcgyvyA](https://youtu.be/dhqmxcgyvyA)

12€ – PASS 1 JOUR (TEMPO DRAMA + TONN3RR3 + MAKOTO SAN) : 21€

#electro #japon #techno #voyage

