électro, percussions & … bambous ! Avec un instrumentarium en bambou unique au monde, des percussions d’Asie, le son de la terre fondu dans les machines électroniques, le mystérieux collectif Makoto San façonne un monde transcendantal et spectaculaire, une invitation au voyage et à l’hypnose mais aussi à la frénésie et l’exaltation. Un plongeon dans la profondeur du bambou, la délicatesse des Angklungs, la noblesse du Gendèr, la puissance des Taikos… La vibration et l’énergie brute que dégage cette graminée laisse des marques et nous fait basculer tout droit dans un état de transe. C’est en live qu’on prend la mesure de l’extrême transversalité de Makoto San. Le projet cultive le mélange des genres et propose une expérience unique. Le show oscille entre la tension ultra cérémonielle des spectacles de percussions japonaises et le lâché prise dansant du club techno. *** INFOS PRATIQUES *** Bololipsum (groove électro) en première partie à 20h30 Le concert de Makoto San sera suivi d’un mix dans le Club du Sonambule Bar & foodtruck sur place dès 18h30 Parking grande capacité

LE SONAMBULE-OFF. CULT. DE GIGNAC GIGNAC ave du mas Salat Herault

