Le Haillan L'Entrepôt Gironde, Le Haillan Makja – Mercredi du Haillan L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Makja – Mercredi du Haillan L’Entrepôt, 17 novembre 2021, Le Haillan. Makja – Mercredi du Haillan

L’Entrepôt, le mercredi 17 novembre à 20:30

**MAKJA** Habitué de L’Entrepôt, Makja nous revient, toujours habité par la même énergie. Depuis plus de quinze ans, il anime des ateliers « créations de chansons » au sein d’écoles, lycées, prisons, foyers… Au fil des années, il a appris à voir le monde sous ces autres regards et sensibilités. Depuis, il ressent le besoin de servir cette multiplicité de points de vue au fil de ses oeuvres. Makja, le maquis en langue corse, c’est une rencontre qui marque, une parole singulière et des chansons qui percutent notre sensible. Une nature humaine qui résiste à l’épreuve du temps, à l’épreuve des modes. _REPORT du 2 décembre 2020 >>> Vos billets restent valables pour ce spectacle_ **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/makja-mercredi-du-haillan/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/makja-mercredi-du-haillan/)** Chanson L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu L'Entrepôt Adresse 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Ville Le Haillan lieuville L'Entrepôt Le Haillan