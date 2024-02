Makja et les élèves de l’EREA Salle Diffart Parthenay, jeudi 14 mars 2024.

Une chanson française où les mots n’ont pas oublié qu’ils pouvaient jouer un rôle, cette poésie sur le fil du rasoir qui bouleverse à chacune de ses apparitions sur disque ou sur scène.

Concerné par le monde qui l’entoure, si Makja vient à la chanson c’est par amour des mots mais aussi pour exprimer le trop-plein d’humain qui coule dans ses veines.

Après avoir été reconnu comme artisan chansonnier avec le Prix Centre des Écritures de Chanson (Voix du Sud 2016) et après avoir mis un pied dans les foyers français lors de l’aventure The Voice (2019), Makja est de retour sur scène, et à Diff’art !

Dans le cadre du projet « Création de Chansons », les élèves de l’EREA St Aubin Le Cloud ont participé à des ateliers d’écriture avec l’artiste Makja. Ils vous présenteront leurs productions en première partie de concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14

Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@sallediffart.com

