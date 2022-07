Makja en concert, 7 avril 2023, .

Makja en concert



2023-04-07 20:30:00 – 2023-04-07

15 EUR Mais qui est ce franc-tireur au regard aiguisé qui nous file le frisson avec ses chansons intenses qui visent au cœur ? Makja vit à Langon, mais il est à l’image des décors escarpés du maquis corse dont il tire son nom de scène : un chanteur sensible et contrasté. Comme il le chante, il n’y a pas de chemin connu d’avance. Son premier album Ne te retourne pas met dans la lumière une personnalité incandescente, un garçon au verbe vif, fier et terriblement attachant, qui évoque le lyrisme habité d’un Léo Ferré traversant des paysages incendiaires.

Makja possède le charisme d’un classique de la chanson tout en portant le souffle de son époque. Sa voix est grave, profonde, charmeuse, slammée…

Pour toutes et tous

Durée : 1h15

Mais qui est ce franc-tireur au regard aiguisé qui nous file le frisson avec ses chansons intenses qui visent au cœur ? Makja vit à Langon, mais il est à l’image des décors escarpés du maquis corse dont il tire son nom de scène : un chanteur sensible et contrasté. Comme il le chante, il n’y a pas de chemin connu d’avance. Son premier album Ne te retourne pas met dans la lumière une personnalité incandescente, un garçon au verbe vif, fier et terriblement attachant, qui évoque le lyrisme habité d’un Léo Ferré traversant des paysages incendiaires.

Makja possède le charisme d’un classique de la chanson tout en portant le souffle de son époque. Sa voix est grave, profonde, charmeuse, slammée…

Pour toutes et tous

Durée : 1h15

Mais qui est ce franc-tireur au regard aiguisé qui nous file le frisson avec ses chansons intenses qui visent au cœur ? Makja vit à Langon, mais il est à l’image des décors escarpés du maquis corse dont il tire son nom de scène : un chanteur sensible et contrasté. Comme il le chante, il n’y a pas de chemin connu d’avance. Son premier album Ne te retourne pas met dans la lumière une personnalité incandescente, un garçon au verbe vif, fier et terriblement attachant, qui évoque le lyrisme habité d’un Léo Ferré traversant des paysages incendiaires.

Makja possède le charisme d’un classique de la chanson tout en portant le souffle de son époque. Sa voix est grave, profonde, charmeuse, slammée…

Pour toutes et tous

Durée : 1h15

Centre culturel Les Carmes

dernière mise à jour : 2022-07-26 par