L’illiade, le vendredi 10 juin à 20:30

A croire que le vent de la mer a rassemblé les bribes de voyages de chacun autour de rythmes traditionnels. Trois voix africaines chantent pour annoncer de bonnes nouvelles. Assemblages, surenchères, connivences, ainsi vont les histoires des gens au cœur d’une communauté qui se reconnaît dans la ferveur des danses et des rites. _Franck Bakekolo, formé aux danses traditionnelles et contemporaines, crée la compagnie TRIO au Congo en 2007. Ce projet est une aventure artistique débutée au Sénégal avec des danseurs et des musiciens venus du Congo et de Guinée._

Tarifs (en €) Plein : 14 Réduit : 12 Abonné : 9 Jeune : 6

Franck Bakekolo et sept danseurs, chanteurs, percussionnistes L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:30:00 2022-06-10T21:20:00

