[Rendez-vous d’Exception] Découverte des coulisses du makhila Makhila Ainciart Bergara, 27 mars 2023, Larressore.

[Rendez-vous d’Exception] Découverte des coulisses du makhila 27 mars – 1 avril Makhila Ainciart Bergara

Nous vous présenterons briévement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tête à tête avec un artisan.

Découvrez le poinçonnage avec Ximun (2 ateliers) :

– mardi 28 mars de 14h à 15h

– mercredi 29 de 14h à 15h

Découvrez le poinçonnage avec Arnaud (2 ateliers) :

– mercredi 29 mars de 14h à 15h

– vendredi 31 mars de 10h30 à 11h30

Découvrez le poinçonnage avec Elodie (2 ateliers) :

– mercredi 29 mars de 10h30 à 11h30

– jeudi 30 mars de 14h à 15h

Découvrez le poinçonnage avec Xabi (2 ateliers) :

– mardi 28 mars de 10h30 à 11h30

– jeudi 30 mars de 10h30 à 11h30

Découvrez le poinçonnage avec Isabelle (3 ateliers) :

– lundi 27 mars de 16h à 17h

– jeudi 30 mars de 16h à 17h

– vendredi 31 mars de 16h à 17h

Découvrez la gravure au burin avec Liza (2 ateliers) :

– mercredi 29 mars de 16h à 17h

– samedi 1er avril de 10h30 à 11h30

Découvrez le tressage 4 brins de la dragonne avec Nicole (2 ateliers) :

– lundi 27 mars de 14h à 15h

– samedi 1er avril de 10h à 11h

Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne.

Uniquement sur réservation sur les liens ci-dessus.

Makhila Ainciart Bergara 75 plazako bidea 64480 Larressore Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Ximun. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poiu00e7onnage avec Ximun 1/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936276.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-ximun-12 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-ximun-12 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Ximun. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poinu00e7onnage avec Ximun 2/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936277.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-ximun-22 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-ximun-22 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2400, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Arnaud. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poiu00e7onnage avec Arnaud 1/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_934530.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-arnaud-12 », « thumbnail_height »: 3600}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-arnaud-12 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2400, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Arnaud. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poiu00e7onnage avec Arnaud 2/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_934530.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-arnaud-22 », « thumbnail_height »: 3600}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-arnaud-22 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Elodie. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poiu00e7onnage avec Elodie 1/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936279.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-elodie-12 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-elodie-12 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Elodie. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poinu00e7onnage avec Elodie 2/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936279.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-elodie-22 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-elodie-22 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Xavier. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poiu00e7onnage avec Xavier 1/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936279.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-xavier-12 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-xavier-12 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Xavier. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poinu00e7onnage avec Xavier 2/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936279.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-xavier-22 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-xavier-22 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Isabelle. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poiu00e7onnage avec Isabelle 1/3 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936279.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-isabelle-12 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-isabelle-12 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Isabelle. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poiu00e7onnage avec Isabelle 2/3 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936279.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-isabelle-23 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-isabelle-23 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le poinu00e7onnage avec Isabelle. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du poinu00e7onnage avec Isabelle 3/3 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_936279.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-isabelle-33 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-poiconnage-avec-isabelle-33 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez la gravure au burin avec Liza Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte de la gravure avec Liza 1/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_933928.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-de-la-gravure-avec-liza », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-de-la-gravure-avec-liza »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez la gravure au burin avec Liza Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte de la gravure avec Liza 2/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_933928.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-de-la-gravure-avec-liza-22-1 », « thumbnail_height »: 2400}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-de-la-gravure-avec-liza-22-1 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2400, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le tressage 4 brins avec Nicole Bergara. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du tressage 4 brins avec Nicole 1/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_953192.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-tressage-4-brins-avec-nicole », « thumbnail_height »: 3600}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-tressage-4-brins-avec-nicole »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2400, « description »: « Dans le cadre des RDV d’exception, nous vous proposons de du00e9couvrir les coulisses de notre atelier et de passer une heure avec nous sur l’u00e9tabli, afin de du00e9couvrir un pan de notre mu00e9tier. Nous vous pru00e9senterons briu00e9vement l’histoire du makhila et l’histoire de l’entreprise, avant de passer 35-45 minutes en tu00eate u00e0 tu00eate avec un artisan. Pour cet atelier, vous du00e9couvrirez le tressage 4 brins avec Nicole Bergara. Chaque atelier peut accueillir 1 seule personne. Uniquement sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEMA Du00e9couverte du tressage 4 brins avec Nicole 2/2 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_953192.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-tressage-4-brins-avec-nicole-22 », « thumbnail_height »: 3600}, « link »: « https://my.weezevent.com/jema-decouverte-du-tressage-4-brins-avec-nicole-22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

makhila pays basque

CEN photographie