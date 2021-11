Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont MakerSpace : découpes festives Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

MakerSpace : découpes festives Médiathèque du Bois fleuri, 14 décembre 2021, Lormont. MakerSpace : découpes festives

Médiathèque du Bois fleuri, le mardi 14 décembre à 15:00

Cet atelier propose une initiation à la découpe de vinyle. Mélange de technologie et de pratique artistique, réalisez vos propres créations uniques et personnalisée.

Gratuit sur inscription

Apprenez à utiliser la découpeuse vinyle pour créer vos propres cartes de vœux, menus ou invitations. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont