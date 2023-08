Repair’ Café Makers des Montagnes Les Cheix, 21 octobre 2023, Les Cheix.

Repair’ Café Samedi 21 octobre, 10h00 Makers des Montagnes

Un Repair Café est un atelier consacré à la réparation d’objets et organisé à un niveau local par des bénévoles qui souhaitent réparer plutôt que jeter.

Au programme, des bénévoles aux compétences variées vont diagnostiquer les dysfonctionnements de vos objets du quotidien puis essayer de les réparer.

Venez avec tout ce qui peut tenir dans vos bras et ne fonctionnent plus.

Exemple : votre machine à café, appareil électroménager, radio, manettes de jeux vidéos, …

Makers des Montagnes 14 bis rue des Écoles 63410 Manzat Les Cheix 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

