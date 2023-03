Découverte d’ICI Wasquehal et de ses artisans MakeICI Wasquehal Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Découverte d’ICI Wasquehal et de ses artisans MakeICI Wasquehal, 31 mars 2023, Wasquehal. Découverte d’ICI Wasquehal et de ses artisans 31 mars – 2 avril MakeICI Wasquehal ICI Wasquehal est une manufacture située dans la métropole Lilloise au 14 avenue Jean Paul Sartre. Elle abrite une communauté d’artisans heureux et créatifs qui travaillent le bois, le métal, le textile…de designers et d’architectes qui exercent et échangent sur un site de 2000 m2 d’ateliers privés et collectifs. ICI Wasquehal et ses résidents vous ouvrent les portes de la manufacture vendredi 31 mars au dimanche 2 avril pour vous faire découvrir leurs savoir-faire et créations. Au programme :

-> Visites guidées de la manufacture

-> Rencontre des artisans

-> Démonstrations de leurs savoir-faire :

–> Ébénisterie

–> Designer

–> Fabrication numérique

–> Tapisserie d’ameublement

–> Menuiserie

-> Exposition de leurs créations : Costumes, mobiliers, objets déco… MakeICI Wasquehal 14 avenue Jean Paul Sartre 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://makeici.org/lieux/ici-wasquehal/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ICIWasquehal »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/makeici_org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00 artisan ébénisterie MakeICI

