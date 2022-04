Makeda x Gonthier + Sabb Marseille 5e Arrondissement, 25 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Le 25 mai prochain (veille de jour férié), l’Agence Parea vous propose une soirée inédite et exclusivement dédiée à 2 artistes hors normes de son Roster.

Venez découvrir nos deux artistes méditerranéennes qui vont nous faire valser grâce à l’énergie et à la chaleur de la voix de Gonthier et aux sonorités enflammées des sets de Sabb.



• Gonthier

Concert – Pop / House / Vocal

C’est un retour aux sources que nous offre Gonthier le 25 mai au Makeda !

Gonthier est une productrice, chanteuse et musicienne née à Marseille. Inspirée par sa culture clubbing et son activité de DJ en tant que membre du collectif Barbi(e)turix et artiste signé récemment sur l’Agence Parea. Elle allie musique électronique et pop, en français comme en anglais. Ses chansons explorent ses errances à travers la « jungle urbaine», cette ville qui fait rage autour, et offrent le regard sans concession d’une femme méditerranéenne sur la vie des métropoles. En 2019, elle crée le label Verticale et sort une compilation en partenariat avec le collectif parisien Barbieturix. Son 1er single et clip “I Don’t Fit In” est sorti le 4 Juin 2021. Elle travaille actuellement à son premier album.



• Sabb

Dj set – House / Tech House

Guitariste, batteuse, pianiste, elle plonge dès son adolescence dans l’univers de la musique électronique. Son charisme et sa façon énergétique de se connecter au public grâce à ses mélodies harmonieuses lui permet de naviguer de la Tech house à la Melodic house & techno.

Habitué des Free Party et des lieux de la Club culture marseillaise, la musique est pour elle un long voyage qui permet de relier les corps et âmes. En 2021, elle s’engage auprès de programmes comme le IELS mix organisé par le Cabaret Aléatoire (SMAC) pour soutenir les minorités de genre dans la scène électronique. Elle organise à la suite de ça une soirée avec une line-up 100% féminin pour réinventer une scène plus égalitaire. Les valeurs qu’elle veut véhiculer sont le partage et le soutien.

