WarEnd Jeudi 25 avril 2024, 20h30 Makeda 17€ en pré-vente / 20€ sur place

Rappeur Toulousain né à Créteil (94), baigne depuis toujours dans le milieu artistique. Il fait ses premiers pas dans le rap dès l’âge de 16 ans. C’est aussi et avant tout un passionné de vidéo. Ses connaissances lui permettent de mettre en scène et de réaliser ses premiers clips.

Transformé après une traversée de l’Atlantique sur un voilier, ce périple de 8 mois lui a permis de prendre beaucoup de recul sur sa vie et sa façon de créer sa musique. Après 3 EPs à son compteur (Kuro, Specimen et Mutation Hg), WarEnd ne cesse d’évoluer tant dans sa musique que dans ses textes.

liens d’écoute :

https://open.spotify.com/album/5ZuTS6mkLVfmPKP0UJcbJA

https://open.spotify.com/album/0FvvU3JO2mlUo6DrI6m6PB

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

️ PREVENTE : 17€ · SUR PLACE : 20€

VESTIAIRE OUVERT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

