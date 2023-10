AUPINARD Makeda Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille AUPINARD Makeda Marseille, 23 mars 2024, Marseille. AUPINARD Samedi 23 mars 2024, 20h00 Makeda 17€ Aupinard, figure montante de la nouvelle scène française s’apprête à conquérir les salles de France.

Son premier EP, “Aupitape 1 : Hortensia” a marqué les esprits, en dévoilant un univers actuel, intime et stylé riche de sa musicalité bossanovesque et chargé en authenticité.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir la musique d’Aupinard en live. Réservez dès maintenant pour une soirée inoubliable au Makeda.

_____________________________________________________________

