WALTER ASTRAL Makeda Marseille, mercredi 20 mars 2024.

WALTER ASTRAL ♫ELECTRO♫ Mercredi 20 mars, 21h00 Makeda 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T21:00:00+01:00 – 2024-03-20T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-20T21:00:00+01:00 – 2024-03-20T23:59:00+01:00

Walter Astral est un druide, un explorateur de multivers. La musique qui l’accompagne parle des Éléments qui l’entoure et de la magie qu’ils incarnent. Éclairé par l’orbe des hommes-bougies et guidé par les conseils du Baron Samedi, Walter découvre des univers fantastiques dans lesquels sa soif de mysticisme et sonamour du no-reason sont comblés. Le 20 mars 2024 au Makeda, Walter Astral nous invite à le suivre dans sa quête cosmique de liberté et d’oublier nos conceptions de la réalité.

: https://www.youtube.com/watch?v=wGqAjtZ2MtU

