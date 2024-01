13 Carats by Goldie B w/ Thérèse & Violet Indigo Makeda Marseille, vendredi 15 mars 2024.

13 Carats by Goldie B w/ Thérèse & Violet Indigo ♫♫♫ Vendredi 15 mars, 21h30 Makeda 7,99€ en pré-vente / 10€ sur place

C’est le grand retour de la soirée 13 Carats par notre résidente , productrice, DJ & co-fondatrice du label phocéen Omakase Recordings, qui s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda à base de bass music & UK sound.

Pour cette occasion, elle invite THERESE, une musicienne, D.A / styliste, modèle et conférencière engagée mêlant rap, hyperpop et electro et VIOLET INDIGO, artiste franco-américaine, chanteuse, compositrice, productrice et DJ, qui propose une musique judicieusement agenre.

