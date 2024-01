CEYLON / GAMI Makeda Marseille, jeudi 14 mars 2024.

CEYLON / GAMI ♫♫♫ Jeudi 14 mars, 20h00 Makeda 7,99€ en pré-vente / 10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

Le groupe CEYLON sera sur la scène du Makeda le jeudi 14 mars prochain. Il sera précédé par le groupe GAMI qui assurera la première partie du concert

CEYLON compose une musique instinctive et énergique sur laquelle les mots fusent au rythme des cordes et autres oiseaux. Auréolés d’une vibrante synergie de groupe, iels s’aventurent dans des paysages cosmopolites, entre Indie Rock et Chanson. Lorsqu’on observe CEYLON, on pense au lyrisme de Radiohead, au franc-parler de Bonnie Banane et à la sensualité de Flavien Berger.

Sur scène, CEYLON est le son et la musique d’un groupe de cinq personnes, portés par le message et les mots de deux voix.

Ecouter : https://www.youtube.com/c/CEYLONLATRANSE

Suivre : https://instagram.com/ceylonofficiel / https://floralrecords.fr/ceylon/

GAMI et son Rock Origamique nous invite à un voyage initiatique captivant, où l’âme et le cœur de l’hypersensible Capucine Trotobas se dévoilent. Chaque morceaux se plie et se déploie créant un paysage sonore en constante évolution. Funambule experte, naviguant habilement dans ses contrées musicales, la voix de Capucine virevolte et tisse un univers unique et singulier avec ses deux acolytes, David Benzazon et Rémi Bernard, à travers leurs instruments organiques et synthétiques.A la lisière entre Thom Yorke et Massive Attack , GAMI a su assimiler le rock alternatif trip-hop des 90’s pour nous livrer une version très actuelle et personnelle.

Soigner ses blessures par la création est l’essence de tout artiste ; GAMI va plus loin et dessine sa thérapie par la transmission de ses propres ambiguités dans un espace-temps suspendu. Sur scène, GAMI nous offre un coeur battant, vibrant chaud et sincère ; la greffe prend instantanément.

Suivre : https://www.instagram.com/gami.music/?hl=fr

INFOS PRATIQUES

️ Prévente : 8€ · Sur place : 10€

VESTIAIRE OUVERT

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

