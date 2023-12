INFINIT’ Makeda Marseille, 1 mars 2024 19:30, Marseille.

INFINIT' Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Makeda 18 / 20€

[INFINIT’]

Originaire de la riante ville d’Antibes (Alpes-Maritimes), le rappeur Infinit’ symbolise bien la face cachée de la Côte d’Azur. Très jeune, il s’établit à Nice et devient l’une des figures phares du collectif D’en Bas Fondation.

S’il est considéré comme pur produit du rap du sud-est de la France, Infinit’ est aussi l’un des piliers de la très parisienne maison Don Dada et apparaît notamment sur la Don Dada mixtape, en featuring avec Alpha Wann et Kaaris (soldat tue soldat – 2020)

On retrouve également son rap athlétique, élastique et sophistiqué entouré d’autres artistes estimés comme Prince Waly, Tedax Max, ou encore plus dernièrement auprès du rappeur H Jeune Crack.

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

