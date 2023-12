Laurie Darmon Makeda Marseille, 29 février 2024 19:00, Marseille.

Auteure-compositrice-interprète, musicienne et productrice, Laurie Darmon se lance dans la musique après ses études de droit. Elle sort alors un premier EP autoproduit rapidement repéré par France Inter et Universal Music, écrit 3 titres pour le chanteur Christophe qui la remarque alors qu’elle fait sa première télévision, puis publie son premier album chez Mercury en 2017. Elle décide finalement de monter son propre label Lionne Records en 2018 pour préparer la sortie de son deuxième album Femme Studio qui paraît en 2020 et dont les titres passeront à la radio pendant 2 ans. Elle cumule aujourd’hui plus de 50 millions de streams dans le monde et a rempli le Bataclan à guichet fermé en juin 2021.

Touche à tout, elle a depuis créé le podcast EXILS sur lequel on peut écouter les témoignages de personnalités telles que Marina Foïs, Rachida Brakni ou encore Ibrahim Maalouf venues raconter leurs origines d’ailleurs, et a également créé l’événement « Corps à Cœurs » réunissant de nombreux artistes de la scène française ayant chacun carte blanche pours’exprimer sur leur rapport à leur corps et leur notion de l’acceptation de soi, dont la troisième édition se déroulera aux Folies Bergère le 29 janvier 2024.

Le 10 novembre 2023 est sorti son troisième album « La traversée du désir », comprenant les singles « T’es parti » (07 avril 2023) et « J’vais passer l’âge » (12 octobre 2023).

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 19€

VESTIAIRE OUVERT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

