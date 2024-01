SOIREE NOSTALGIE GENERATION 80 Makeda Marseille, 23 février 2024, Marseille.

SOIREE NOSTALGIE GENERATION 80 ♫CLUBBING♫ Vendredi 23 février, 22h30 Makeda 7,99€ sn pré-vente / 10€ sur place

Début : 2024-02-23T22:30:00+01:00 – 2024-02-24T03:30:00+01:00

Génération 80, le rendez-vous mensuel des soirées années 80 en partenariat avec Nostalgie, revient en décembre ! Sortez le pattes d’ef, le fluo… Enfin bref votre meilleur outfit et vos meilleurs pas de danse pour enflammer le dancefloor!

DJ Ruthwen (Années 80)

Un mot d’ordre : s’ambiancer… comme le disait David Bowie : Let’s dance

Prend les paillettes, les épaulettes, et autre accessoire de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été.

Place à l’emblématique DJ RUTHWEN pour une soirée démentielle.

Vous êtes attendus nombreux pour la soirée emblématique génération 80 !

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€

️SUR PLACE : 10€

VESTIAIRE OUVERT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur