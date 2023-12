ALINE + mOnde Makeda Marseille, 10 février 2024, Marseille.

ALINE + mOnde Samedi 10 février 2024, 20h30 Makeda 20 / 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

[ALINE]

Si Gamine fut le meilleur groupe pop français des années 1980, Aline reste celui des années 2010. À trois décennies d’écart, même discographie exemplaire et même trajectoire furtive : deux albums mémorables et puis s’en va. Avec Regarde le ciel (2013) et La Vie électrique (2015) produit par l’insigne Stephen Street (The Smiths, Blur), le groupe de Romain Guerret – apparu sous le pseudonyme de Young Michelin, et rebaptisé Aline à cause d’une célèbre marque de pneu – a écrit quelques-unes des plus belles pages de la pop ligne claire. Accroches mélodiques, refrains imparables et voix familière, la recette d’Aline rappelait éminemment celle de Gamine. Avec, comme leurs aînés bordelais, des tubes en or, dont l’hymne Je bois et puis je danse, l’irrésistible La Vie électrique ou l’immense Avenue des armées. Inespérée, cette compilation de neuf titres inédits tombe à pic pour rappeler l’importance fondamentale d’Aline dans le paysage hexagonal. Aline pour qu’ils reviennent…

[mOnde]

Au début des années 80, mOnde, enfant, s’intéresse à la musique en écoutant en boucle Souchon et les Beatles dans la R16 vert bouteille de ses parents.

Dans les années 90, adulescent addict à la pop anglaise, il devient batteur pour les « Foggy notion » et pour « L’épicerie moderne » avant de ranger quelques années plus tard son instrument et sa vie dans des cases plus conventionnelles.

Mais en 2019 mOnde va mal : burn out et licenciement dans la foulée…

Il quitte Lyon pour s’installer quelque part et réaliser son rêve de jeunesse : enregistrer un album de sa création qui marquera l’histoire de mOnde.

Pour ce faire il envoie ses maquettes à son complice de jeunesse Romain Guerret alias Aline alias Donald Pierre pour qui il battait la mesure il y a 25 ans sur « Trisomic dream » et autre « I can fly » .

Bonne surprise Romain trouve ça métrique au poil et réalise l’album dans la foulée.

De ces retrouvailles naîtra un LP pop en français, personnel et universel, un mOnde à fleur de peau qui s’interroge sur ce qu’il aurait voulu …

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espace-julien.com/evenement/10-02-2024-20-00-aline-monde »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]