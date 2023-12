Musique de Fête avec KasbaH & Bab Makeda Marseille, 26 janvier 2024 21:30, Marseille.

Musique de Fête avec KasbaH & Bab Vendredi 26 janvier 2024, 22h30 Makeda 10€ en pré-vente /12€ sur place

KasbaH & Bab [all night long] x Performances danse & percussions

Pour ce premier Musique de Fëte de l’année au Makeda, KasbaH & Bab prennent le controle de toute la soirée pour un évènement spécial qui mêlera le Djing avec Les performances danse & percussions. Un bon moyen de célébrer la diversité à travers le mariage entre la culture club et traditionnelle!

KasbaH

KasbaH est un dj, producteur et explorateur musical. En se plaçant au carrefour des cultures, sa musique offre un panorama plus vaste sur le monde. Après des années de culture underground, il remplit ses carnets de voyage sonores à l’encre des sons capturés dans la nature, des témoignages ou des mélodies enregistrés à la volée. Nadir est revenu avec l’envie de les restituer et de consacrer leur mariage avec la culture club et les musiques traditionnelles. En 2021, il crée avec le label Nowadays Records le collectif Musique de Fëte.

Bab

Bab est le co-fondateur du collectif Pardonnez-nous, et membre du groupe de musique électronique 404. Plus récemment, c’est en solo qu’il s’illustre sur des labels comme Crowdspacer, Macadam Mambo, Hard Fist ou Afrobotic Musicology. Une musique basée sur des enregistrements ethnographiques, qui, un siècle plus tard, couplée avec des sonorités actuelles, propose une vision contemporaine de cet héritage. Amis de longue date, KasbaH et Bab et collaborent tous les deux à travers le collectif Musique de Fëte, et viennent de sortir un projet commun : “Mektoub 303”. Le Mektoub a réuni Bab et KasbaH autour de ce qu’ils aiment appeler le « Rai & Bass » : un style hybride à la rencontre des musiques traditionnelles algériennes et la club music.

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 10€ • SUR PLACE : 12€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

_____________________________________________________________

