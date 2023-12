Hip Hop Celebration Makeda Marseille, 20 janvier 2024 21:30, Marseille.

Hip Hop Celebration Samedi 20 janvier 2024, 22h30 Makeda 10€ en pré-vente / 12€ sur place

Hip Hop Celebration, la soirée réconciliant old school et new school !

Au programme : dj set, show de danse & showcases surprises…

La folie !!!

Line up :

DJ DJEL

DJ SWEEN

Et l’incontournable MC BENOITD

+ Des surprises à venir…

INFOS PRATIQUES

️ Prévente : 10€ · Sur place : 12€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

