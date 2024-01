SOULTRAIN BY SELECTER THE PUNISHER Makeda Marseille, 20 janvier 2024, Marseille.

SOULTRAIN BY SELECTER THE PUNISHER ♫♫♫ Samedi 20 janvier, 22h30 Makeda 7,99€ en pré-vente 10€ sur place

Début : 2024-01-20T22:30:00+01:00 – 2024-01-21T02:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T22:30:00+01:00 – 2024-01-21T02:00:00+01:00

SELECTER THE PUNISHER invite DJ VIENTIANE

The soirée mensuelle SOUL, FUNK, HIPHOP, DISCO, HOUSE et autres grooveries au Makeda… revient !

Dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line… Et vous qui venez avec vos meilleures passes !

Venez sapés mais pas déguisés !

Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff !

SELECTER THE PUNISHER:

https://www.facebook.com/Selecterthepunisher

Rdv le samedi 20 janvier… L’histoire ne s’arrête jamais quand on aime danser …

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ · Tarif sur place : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur