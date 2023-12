Perreoland by DJ Lina Makeda Marseille, 19 janvier 2024 21:30, Marseille.

Perreoland by DJ Lina Vendredi 19 janvier 2024, 22h30 Makeda 8€ en pré-vente / 10€ sur place

Perreoland est de retour en 2023 pour réchauffer les coeurs et vous faire travailler votre cardio

“Welcome to the Calenton”

Perreoland ! Plus qu’une soirée! Une Culture!

DJ’s ! MC ! Showcase ! Concours de Perreo! Soundclash Dj’s ! Ambiance “calle pero elegante “ !

De l’Amérique Latine aux Caraïbes! Ici on célèbre le PERREO** et la Culture Latino Ubraine , tels que le REGGAETON et ses dérivés ( RKT 420 , Neoperreo, Cumbiaton etc…) , le Dembow , le Bailefunk, la Guaracha, le Trap latino…

Des styles festifs aux influences Hip-hop et Rythmes Latino-Caribeens .

A une époque, boycotté et du coup ,underground, le Reggaeton est aujourd’hui connu à l’échelle Internationale ! Il est le genre le plus streamé au monde depuis son Boom avec des artistes comme Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee par exemple.

Parmi les références artistiques : Tego Calderon, Don Omar, Ivy Queen, Tito El Bambino, Daddy Yankee, Wisin Y Yandel…

*calle : rue

**Le Perreo, issu de cette culture, est un style de danse très sensuel et provocant, son nom provient du mot « perro » (chien en espagnol) donc « danse du chien », liée aux mouvements lascifs du postérieur, avec le/la partenaire ou même sans ! Comme dirait Bad Bunny : » yo perreo sola ! »

LINE UP

DJ LINA

LINA A.K.A LA Hija Del Sol, équatorienne d’origine et marseillaise de coeur commence sa carrière de DJ en 2019. Passionnée par la musique et déterminée, elle évolue rapidement et propose des mixs inspirés de ses origines latino qu’elle mélange avec des influences Hip Hop et Afro-caribéenne, des sonorités qui l’ont bercées dès son arrivée en France dans les années 90.

Aujourd’hui DJ, productrice et organisatrice de soirées latinos sur Marseille, elle est la tête pensante derrière les soirée ‘Latination’ et ‘Perreoland’.

Kimy LQ en showcase

DJ WANDAWITT

Née en Argentine, musicienne, feministe et descendante d’ une famille de danseur.ses, elle a été bercée dès son plus jeune âge par les ryhtmes latinos.

Des années de voyage en Amérique Latine à la recherche de son identité personnelle et culturelle ont empreints ses DJ sets de multiples influences et distillent un portrait éclectique de son univers musical.

Dans ces mixs, tu vas retrouver des influences Neo Perreo – Reggaetón / RKT – DEMBOW / URBAN – CUMBIA / DanceHall – Baile Funk / Folklore Electrónico

MC MRbenoîtD,

Incontournable MC de la région et ambiance officiel des soirées Perreoland !

On a hâte de vous retrouver !

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ • SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

