13 CLUB – OPENING Makeda Marseille, 13 janvier 2024 21:30, Marseille.

13 CLUB – OPENING Samedi 13 janvier 2024, 22h30 Makeda

13CLUB – OPENING – RAP PARTY

Un Line-Up Marseillaise de DJ 100% RAP apporteront un mix inédit et une soirée turn-up pour apporter un nouveau souffle à Marseille. La Fève, Burna Boy ou encore SCH et Lala &ce, il y en aura pour tous les goûts. On vous réserve aussi pleins de surprises à venir pendant la soirée. Préparez votre équipe, marquez vos agenda et rejoignez nous pour turn-up toute la nuit !

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 10€ ∙ SUR PLACE : 12€

VESTIAIRE OUVERT

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T22:30:00+01:00 – 2024-01-14T03:30:00+01:00

