Blandine, Zaarm & Silicium Makeda Marseille, 11 janvier 2024, Marseille.

Blandine, Zaarm & Silicium Jeudi 11 janvier 2024, 19h30 Makeda 10€

Plongez dans un univers rock, oscillant entre puissance et douces mélodies, le jeudi 11 janvier au Makeda

Venez profiter d’une soirée regroupant 3 groupes aux énergies envoutantes :

️ Blandine

Des vinyles de son père au conservatoire d’Aix-en-Provence, Blandine tombe en amour pour la musique. Inspirée par Men I Trust, Pomme ou encore Barbara, elle dévoile ses premières chansons Avant-dernière météo, puis Tendresse. Deux singles à la douce mélancolie unis par une voix angélique.

Ecouter : https://youtube.com/@blandinemartinez1969

️ Zaarm

Zaarm, un mot qui pourrait aussi bien être un cri de guerre qu’un doux chuchotement. Le cris déchirant des guitares sur la scène comme celui de la jeunesse moderne, et le doux chuchotement de mélodies envoûtantes comme celui d’une névrose qui viendrait vous susurrer à l’oreille qu’elle ne vous lâchera pas de la nuit.

https://www.youtube.com/watch?v=vO7XTbH9CqA

️ Silicium

Brut, brillant, tranchant et coloré, voici les éléments définissant le minéral mais aussi la musique de Silicium. Le power trio vauclusien puise son inspiration auprès de groupes comme Porcupine Tree, Queen Of The Stone Age ou encore Band Of Gypsies.

Silicium associe la spontanéité du rock psychédélique des 60’s, la rigueur du rock progressif et la puissance du stoner.

Ecouter : https://deezer.page.link/NDtrpvynjoZ85Q4g8

https://www.youtube.com/watch?v=pRjjksjT01g

Découvrez toute la programmation du Makeda sur lemakeda.com

INFOS PRATIQUES

️ Ticket : 10€

Vestiaire ouvert

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/qpx7p-blandine-zaarm-silicium-plateau-rock-11th-jan-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Des vinyles de son pu00e8re au conservatoire du2019Aix-en-Provence, Blandine tombe en amour pour la musique. Inspiru00e9e par Men I Trust, Pomme ou encore Barbara, elle a du00e9voilu00e9 deux premiu00e8res chansons Avant-derniu00e8re mu00e9tu00e9o, puis Tendresse. Deux singles u00e0 la douce mu00e9lancolie liu00e9s par une voix angu00e9lique unique. Soutenue, via le dispositif Magma de la scu00e8ne de musique actuelle 6MIC et lauru00e9ate du tremplin Musika Jump de La Gare de Coustellet, Blandine pose les premiu00e8res pierres du2019une carriu00e8re pleine de promesses. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Blandine », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/k4NqSeF-z9f4JTuaeaNzEmcSaqW9tljfrs6iJsSXJjdB6ZX2WdvRwAGOz862UwVxW-KlcO77=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPUhr7iYdlN82ksLJJGK8RQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://youtube.com/@blandinemartinez1969 »}, {« data »: {« author »: « Zaarm », « cache_age »: 86400, « description »: « Recorded and mixed by Victor TeyssedrenSingle cover by Julien JaillardnInstagram : @zaarm_offnwww.zaarm.fr », « type »: « video », « title »: « Zaarm – Factory (lyrics video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vO7XTbH9CqA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vO7XTbH9CqA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3NCFc3zcDDfepjc30HhvLA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=vO7XTbH9CqA »}, {« link »: « https://deezer.page.link/NDtrpvynjoZ85Q4g8 »}, {« data »: {« author »: « Silicium », « cache_age »: 86400, « description »: « Captation vidu00e9o de notre concert lors de la Release Party de Lester’s le 15/04/2023 u00e0 l’Akwaba u00e0 Chu00e2teauneuf de Gadagne.nnPrise Son : Fabien GiordaninVidu00e9o : Steve Kongphengta nMixage : Samuel Husson », « type »: « video », « title »: « Silicium – Deliver Me (live u00e0 l’Akwaba) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/pRjjksjT01g/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=pRjjksjT01g », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFIUs9vtKN5VrkC5m24oJxQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=pRjjksjT01g »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T23:00:00+01:00

2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T23:00:00+01:00